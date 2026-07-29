Desaceleración en Juárez pasa factura a la economía de Chihuahua: INEGI

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad económica del estado registró una disminución durante el primer trimestre del año, resultado que coincide con el debilitamiento del sector manufacturero, considerado el principal motor de la economía chihuahuense.

Aunque el INEGI presenta cifras estatales y no atribuye el comportamiento a un solo municipio, especialistas coinciden en que Ciudad Juárez tiene un peso determinante en esos resultados al concentrar una de las mayores industrias maquiladoras de México y generar una parte importante del empleo manufacturero del estado.

En los últimos años, Juárez ha enfrentado el cierre de plantas, recortes de personal, paros técnicos y una menor llegada de inversiones industriales. A ello se suma un fenómeno cada vez más visible: naves industriales de reciente construcción que permanecen desocupadas durante meses e incluso años, con anuncios de renta o venta, reflejando un menor dinamismo en la demanda de espacios para la industria de exportación.

La pérdida de empleos en el sector manufacturero también ha repercutido en otros segmentos de la economía local. Comercios, proveedores de servicios, restaurantes, transporte y pequeños negocios han resentido una disminución en la actividad debido al menor flujo de trabajadores y consumidores.

Ciudad Juárez ha sido durante décadas el principal polo industrial de Chihuahua gracias a la industria maquiladora. Por ello, cualquier desaceleración en su actividad termina impactando los indicadores económicos estatales.

El reporte del INEGI confirma un escenario que desde hace meses ha sido evidente en la frontera: una menor actividad industrial y un crecimiento económico más lento, en un contexto de incertidumbre para el sector exportador y la inversión.