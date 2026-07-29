La revolución tecnológica ya está transformando la industria, la economía y la manera de aprender. En CONALEP Chihuahua hemos decidido asumir ese reto con visión y liderazgo, impulsando una educación técnica que coloca a nuestras y nuestros estudiantes en el centro de la innovación.

Hoy iniciamos una nueva etapa con la incorporación de más de 300 pantallas digitales interactivas en nuestros planteles, un proyecto que fortalece la transformación educativa y convierte cada salón de clases en un Aula Inteligente, conectada con el conocimiento, la tecnología y el sector productivo.

Estas nuevas herramientas permitirán que más de 15 mil estudiantes de los 10 planteles de CONALEP Chihuahua tengan acceso a una experiencia educativa moderna, colaborativa y de alcance global.

Cada pantalla digital será una plataforma para acceder a la Biblioteca Virtual CONALEP, desarrollar proyectos colaborativos, realizar videoconferencias con especialistas nacionales e internacionales, utilizar simuladores y laboratorios virtuales, compartir contenidos en tiempo real y fortalecer el aprendizaje mediante herramientas de Inteligencia Artificial que apoyen el trabajo de docentes y estudiantes.

La transformación también impulsa el desarrollo del bilingüismo, el aprendizaje híbrido, las microcredenciales, las certificaciones profesionales y la formación de competencias digitales indispensables para responder a los desafíos de la Industria 4.0, la automatización, la robótica, la manufactura inteligente y la economía digital.

Las carreras técnicas de Mecatrónica, Informática, Enfermería General, Contabilidad, Optometría, Administración, Alimentos y Bebidas, así como el resto de la oferta educativa de CONALEP Chihuahua, fortalecen sus procesos de enseñanza mediante recursos tecnológicos que acercan a las y los estudiantes a los mismos entornos digitales que hoy utilizan las empresas más competitivas del mundo.

La visión del Dr. Omar Bazán Flores va más allá de incorporar tecnología a las aulas. Su propósito es construir un ecosistema educativo donde la innovación impulse el talento, fortalezca el pensamiento crítico, estimule la creatividad y prepare a las nuevas generaciones para liderar la transformación tecnológica de Chihuahua.

“La educación técnica debe evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el mundo. Nuestra responsabilidad es brindar a cada estudiante acceso a herramientas de clase mundial que le permitan aprender, innovar y competir en igualdad de oportunidades. La tecnología no reemplaza al maestro; fortalece su capacidad de enseñar, inspira a nuestros jóvenes y abre nuevos caminos para construir un mejor futuro. En CONALEP Chihuahua estamos formando técnicos profesionales con visión global, preparados para transformar la industria, la sociedad y el desarrollo de nuestro estado.”

— Dr. Omar Bazán Flores

Con esta estrategia, CONALEP Chihuahua consolida uno de los proyectos de modernización educativa más importantes de su historia, reafirmando su compromiso con una educación técnica de excelencia, donde la innovación, el conocimiento y el desarrollo humano avanzan de la mano para formar a las y los profesionales que construirán el futuro de Chihuahua y de México.