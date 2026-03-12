Legisladores del Senado de México pidieron investigar la desaparición de miles de millones de pesos de la Secretaría de Marina, recursos que estaban destinados a la compra de equipo de seguridad para aduanas.

La situación ocurrió durante el mandato de Rafael Ojeda, secretario de Marina en la administración de López Obrador, y la falta de respuesta ante cuestionamientos oficiales generó preocupación sobre posibles irregularidades financieras.

De acuerdo con la información de Latinus, el director de aduanas envió un oficio al secretario Ojeda para conocer el destino del dinero y los equipos adquiridos, sin recibir respuesta.

La opacidad en las operaciones de la Secretaría de Marina ha sido señalada por legisladores de oposición y del Partido Verde, aliados de Morena, quienes insistieron en la necesidad de realizar una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y determinar posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.

En el Senado se destacó que, debido a la magnitud de los recursos desaparecidos, es indispensable conocer con exactitud en qué se invirtieron los fondos y si los equipos de seguridad previstos llegaron a los puntos aduanales correspondientes.

Las autoridades competentes deberán revisar contratos, facturas y procesos administrativos para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Los legisladores subrayaron que la investigación debe ser independiente y rigurosa, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en el manejo de recursos públicos.