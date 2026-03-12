El Congreso del Estado dio un paso importante para fortalecer la protección de niñas, adolescentes y mujeres al avanzar en la homologación del delito de abuso sexual con el modelo nacional impulsado en México.

La iniciativa fue presentada el 25 de noviembre de 2025 por la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, junto con integrantes de su grupo parlamentario, y propone reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua y de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El dictamen, analizado por la Comisión de Feminicidios, busca armonizar la legislación estatal con el modelo de tipo penal de abuso sexual acordado a nivel nacional, con el objetivo de eliminar las diferencias legales entre estados y garantizar que las víctimas reciban la misma protección sin importar dónde ocurra el delito.

Entre los puntos centrales de la reforma destaca que el consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima, un principio clave para evitar interpretaciones que históricamente han favorecido la impunidad.

La propuesta forma parte de los compromisos asumidos en la llamada Alianza de Xicoténcatl, un acuerdo nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para unificar criterios legales en materia de violencia sexual y cerrar las brechas jurídicas que han permitido tratamientos distintos del mismo delito en diferentes entidades del país.

Con esta homologación se busca fortalecer la seguridad jurídica, garantizar la igualdad sustantiva y asegurar que las instituciones del Estado actúen de manera coordinada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual.

La diputada Jael Argüelles Díaz destacó que esta reforma responde a la necesidad de que la ley esté del lado de las víctimas y no de los agresores, cerrando vacíos legales que durante años han permitido interpretaciones que debilitan el acceso a la justicia.

Al aprobarse el decreto, se reformarán y adicionarán diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua para establecer criterios más claros y fortalecer el marco legal contra el abuso sexual.