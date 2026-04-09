Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Oriente, realizaron la detención de Francisco C. M., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a comercio con violencia.

Los hechos se registraron mientras agentes municipales efectuaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Santa Clara, cuando atendieron un llamado recibido al número de emergencias 911, donde reportaron un robo a una tienda de conveniencia con violencia, ubicada en el cruce de las calle Región de Ensenada y Paseo de San Carlos.

Al arribar al lugar se entrevistaron con la empleada de la negociación, quien denunció que momentos antes había sido víctima de un asalto, señalando a un sujeto que la amenazó con un arma de fuego, despojándola de dinero en efectivo producto de las ventas del día para posteriormente emprender la huida a bordo de una bicicleta.

Con la información y características proporcionadas, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en el sector, logrando ubicar en cuestión de minutos a un masculino que coincidía plenamente con la descripción aportada por la afectada, en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Neptuno, en la colonia Antonio Silva.

Y al marcarle alto para realizarle una inspección preventiva hizo caso omiso a la indicación de los agentes preventivos por lo que se inició una persecución, logrando darle alcance en el cruce de las calles Urano y Yepeto, en la colonia Satélite, a lo cual le indicaron que se abstuviera de realizar cualquier acto hostil.

Siendo en ese momento que el sujeto sacó un arma de fuego, con el cual apuntó a los agentes, por lo que uno de ellos le ordenó que se entregará y arrojará la pistola, haciendo caso omiso, por lo que el policía accionó su arma de cargo, lesionándolo en la pantorrilla izquierda, para luego proceder a su detención, así como al aseguramiento del arma que resultó ser de postas.

Tras realizarle una inspección preventiva, le fue localizado en el interior de una mochila que traía consigo el dinero en efectivo que había hurtado, y ante el señalamiento directo procedieron a la detención de quien se identificó como Francisco C. M. de 49 años, el cual fue trasladado a recibir atención médica a un nosocomio.

Previa lectura de derechos fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.