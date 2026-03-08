El Horario de Verano 2026 en Ciudad Juárez se aplicará el domingo 8 de marzo, cuando será necesario adelantar el reloj una hora, un ajuste que busca mantener la sincronía con El Paso, Texas, y que ya tiene fecha definida tras los últimos avisos sobre el tema.

Luego de los primeros reportes sobre el ajuste estacional, se confirmó que el domingo 8 de marzo de 2026 será el día en que Ciudad Juárez cambie oficialmente al Horario de Verano.

El ajuste deberá realizarse antes de dormir la noche del sábado, adelantando el reloj una hora, lo que marcará el inicio de un periodo con tardes más largas y modificación inmediata en horarios laborales, actividades escolares y cruces internacionales.

Expertos recomiendan realizar el cambio con anticipación para evitar retrasos, confusión en citas y desajustes durante la primera semana.

De acuerdo con el calendario confirmado para las ciudades fronterizas, el Horario de Verano en Ciudad Juárez se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se deberá atrasar el reloj una hora para regresar al horario estacional.

Este esquema se conserva únicamente en la franja fronteriza, debido a la necesidad de mantener la coordinación comercial, laboral y operativa con Estados Unidos, especialmente en una ciudad donde miles de personas cruzan diariamente.