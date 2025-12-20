Inicio » Destaca Marco Rubio labor de seguridad de México; “están haciendo más que nunca en su historia”, afirma
Destaca Marco Rubio labor de seguridad de México; “están haciendo más que nunca en su historia”, afirma

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este viernes la labor en seguridad del Gobierno de México.

Al responder en español dijo que “el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.

Añadió que la “amenaza más importante en la región son estos grupos terroristas criminales. Es la razón de la violencia tenemos gobiernos que cooperan: Panamá, Costa Rica, El Salvador.

“Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual pero a nivel institucional tenemos muy buenas relaciones”, agregó Rubio.

