Una juez federal rechazó amparar al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, contra la vinculación a proceso, que le fue dictada el pasado 23 de septiembre de 2025, por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En el fallo emitido el pasado 15 de diciembre por la juez Primero de Distrito del Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, también rechazó protegerlo contra la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta como parte de dicho proceso penal.

Esto, al considerar que el juez de control de Tabasco, que lo vinculó a proceso y dictó dicha medida cautelar, fundó y motivó debidamente su resolución.

“El Juez de Control analizó la entrevista de la víctima, la cual fue clara en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, junto con otros datos de prueba existentes en la carpeta de investigación de origen”, señala la sentencia dictada en el expediente número 1614/2025.

“En esa medida, el contenido de dichos datos de prueba permite establecer, hasta esta etapa procesal, los elementos de tiempo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos con apariencia de delito que se reprochan, así como la probable intervención del quejoso en su comisión”.

Con relación a la medida de prisión preventiva oficiosa, la juez indicó que los delitos por los que fue vinculado a proceso el exfuncionario, forman parte de los contemplados en el artículo 19 constitucional que establece la imposición de dicha figura.

Añadió que, si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya declaró inconvencional esta medida, también es cierto que la misma aún está vigente en México y precisó que sólo puede dejar de ser aplicada hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el constituyente decidan expulsarla o modificarla en la Carta Magna.

En consecuencia, Hernán Bermúdez seguirá en prisión en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, en Almoloya, Estado de México.

La próxima semana está prevista la audiencia de la etapa intermedia, en los juzgados locales de Tabasco.

Bermúdez Requena fue ubicado en una casa en Asunción, Paraguay, el pasado 12 de septiembre, luego de permanecer prófugo de la justicia desde el mes de febrero de este año.

El gobierno de Paraguay decidió expulsarlo de dicho país debido a que ingresó al mismo de manera ilegal, por lo que fue entregado a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía de Tabasco lo considera como uno de los líderes de la organización criminal “la Barredora”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Proceso