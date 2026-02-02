La temporada 2026 del Ensamble Clásico de Cuerdas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), recibe a sus asistentes con una nueva propuesta. El domingo 1 de febrero a las 17:00 horas, la sala de usos múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU) dio escena al concierto “love is in the air” la selección perfecta de piezas musicales que evocan al romance, la cultura y la experiencia instrumental.

Talento, versatilidad y música de alta gama es la garantía de la ya tradicional puesta en escena mensual conformada por Margarita Vargas Carrillo en el violonchelo, Roberto Jurado como violinista y José Ernesto Pérez a cargo del contrabajo, los músicos que se reinventan en cada presentación e invitan a la difusión cultural.

La melodía de apertura fue Romeo y Julieta de Nino Rota, la velada dio continuidad a A thousand years de Perry/Hodges, la armonia de Can’t take my eyes from you de Crewe/Gaudio y la esperada pieza de Love is in the air de John P. Young.

Otras canciones perfectas que pudieron escucharse para recibir el mes de los enamorados fueron Hojas de otoño de J. Kosma, Unchained melody de Zaret/North, My heart will go on de J. Horner, As time goes by de H. Hupfeld, Can’t help falling de G. Weiss y Those were the days de B. Fomin.

En esta ocasión, la sorpresa incluyó un buzón de dedicatorias que incentivó a los presentes a involucrarse aún más en la atmósfera que titula el concierto. En cada mensaje, una celebración al amor en sus distintas gamas: en pareja, familia y amigos.

Las presentaciones del Ensamble Clásico de Cuerdas de la UACJ, son abiertas al público y pueden disfrutarse de manera gratuita, la siguiente presentación será el 21 de marzo en la sala de usos múltiples del CCU bajo el título “Paisajes de primavera”.