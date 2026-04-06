Un verdugo llamado pacifismo

Por: Pbro. Carlos Muñoz Caselin

Imagine que unos hombres irrumpen en su casa, se llevan todo lo que ha conseguido con

esfuerzo y, no conformes, intentan llevarse a sus hijos para cometer con ellos todo tipo de

atrocidades. ¿Se quedaría de brazos cruzados? ¿Se consideraría violento por defender su

patrimonio y su familia? Cualquier persona en su sano juicio defendería a los suyos, incluso

con violencia si fuera necesario, pues se trata de una legítima defensa.

Por desgracia, este sentido común se está perdiendo, debido a ideologías que proponen la

paz como valor absoluto, ignorando el derecho a la defensa propia, necesaria en muchas

circunstancias de la vida.

El reciente conflicto en Oriente Medio, donde están involucrados países, como Irán, Estados

Unidos e Israel entre otros, pone nuevamente sobre la mesa un tema de gran importancia, a

saber: ¿es necesario recurrir a la violencia para resolver nuestras diferencias?

No pretendemos analizar si las razones de los países en conflicto son justas o no. Solo

tomamos el tema de la guerra actual como punto de partida para analizar si la violencia es

reprobable en todos los casos y en todas las circunstancias.

La prensa progresista, también llamada woke, aprovecha los tiempos de guerra para condenar

toda violencia de manera absoluta, promoviendo que ésta debe evitarse a toda costa, sin

considerar las circunstancias de cada caso.

Curiosamente, a los cristianos o naciones de raíz cristiana, se les critica si recurren a la

violencia, esperando que nunca se defiendan. Para justificarlo, se alega que Cristo nos enseñó

a poner la otra mejilla y a amar a nuestros enemigos. Con estos argumentos se pretende negar

el derecho que toda persona tiene (incluidos los católicos) a la legítima defensa tanto personal,

como de la verdad, de la patria y de la fe, defensa que no está prohibida por la ley de Dios.

Para un cristiano, el valor supremo es amar y servir a Dios para alcanzar la salvación. La paz

es un valor importante, pero no está por encima de todo. Si alguien ataca los derechos de

Dios, de la Iglesia, de la patria o de la familia, tenemos la obligación de defenderlos, primero

con medios pacíficos y, si no es suficiente, entonces existe el derecho de recurrir a la fuerza,

para proteger, si es preciso con las armas, a la verdad desarmada.

En el Evangelio, vemos a Cristo, el Príncipe de la Paz, usar la violencia para expulsar a los

mercaderes del templo, demostrando que ésta es necesaria en ciertos casos, para defender

los derechos de Dios. Quienes reprueban absolutamente la lucha violenta contra el mal citando

al Cristo de la otra mejilla, ignoran al Cristo del látigo levantado contra los mercaderes.

El consejo de poner la otra mejilla no aplica siempre y la doctrina del pacifismo absoluto, que

pone la paz como valor supremo, como algo que esta por encima de la legítima defensa, es un

verdugo que nos ata de manos, para que cualquier agresor injusto termine con nuestra vida.

El mismo Cristo, al ser abofeteado injustamente ante el sumo sacerdote, no puso la otra

mejilla, antes bien reclamó: “Si he hablado mal, prueba en qué está el mal; y si he hablado

bien, ¿por qué me golpeas?” En aquella circunstancia, callar habría sido aceptar una calumnia

y desacreditar su enseñanza.

No caigamos en el engaño, cuando la mentira se extiende causando daño moral, callar y no

defenderse sería cobardía y complicidad.

Practiquemos la paz, pero nunca renunciemos a nuestro derecho a la legítima defensa ni

dejemos nunca de defender la Verdad.