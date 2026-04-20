La espiritualidad en las organizaciones

Por Mtro. Luis Martínez

Este es un nuevo concepto que esta permeando cada vez mas en todo tipo de organización y que no se refiere en realidad a las practicas religiosas de las personas o a las creencias teológicas de las mismas, mas bien es un concepto que trata sobre la vida interior de las personas en una organización, un concepto que reconoce que las personas de la organización tienen una vida interior que es alimentada a través de un trabajo significativo.

Las organizaciones que aceptan y promueven la espiritualidad en este sentido, reconocen que las personas pueden ser motivadas a través de esta cultura y reconocen que las personas tienen mente y espíritu y que por esta razón buscan un propósito significativo en su trabajo, en lo que hacen en la organización.

También es importante saber que todas estas personas que trabajan en la organización, desean ser parte de una comunidad donde, fuera de suprimir los sentimientos para concentrarse solo en la actividad que desempeñan, consideran que lo que hacen tiene un importante significado.

Las organizaciones que en la actualidad están incorporando esta nueva cultura de la espiritualidad se preocupan por ayudar a sus colaboradores a desarrollar y lograr todo su potencial, tanto en su vida laboral como es su vida personal.

Muchas organizaciones en el mundo conforman su cultura de trabajo con temas como, valores, ética, motivación, liderazgo y balance entre el trabajo y su vida personal, sin embargo, existe un creciente interés en el tema de la espiritualidad y su potencial, ¿a qué se debe?

Algunas de las razones que aluden especialistas como Robbins, que originan el creciente interés por esta nueva cultura de la espiritualidad en las empresas son las siguientes:

Se busca un balance por parte de las personas en general en un mundo lleno de presiones y tensiones diarias que nos llevan a un ritmo de vida turbulento. Los estilos de vida contemporáneos, familias con un solo padre, familias separadas geográficamente, naturaleza temporal de los trabajos, nuevas tecnologías que separan a las personas y ponen distancias entre ellas, entre otros elementos, hacen que las personas se sientan solas y vacías y se de en ellas el sentimiento y la necesidad de incrementar la necesidad de involucramiento y conexión con otros. La demanda de trabajo y la competencia crecientes han hecho que el trabajo domine la vida de muchas personas, aunque el trabajo que realizan les proporcione los ingresos que necesitan, al menos en lo vital, queda pendiente en ellas la cuestión del significado del trabajo. Existe igualmente un deseo permanente de poder integrar los valores personales del trabajador o colaborador con la vida laboral. Finalmente, sin un significado trascendente e importante del trabajo que se realiza, las personas descubren y sienten que la adquisición de bienes materiales es algo que no los llena.

Aunque las investigaciones al respecto de este nuevo concepto son preliminares, se identifican cuatro características culturales que se presentan de forma evidente en las organizaciones espirituales.

Las organizaciones espirituales construyen su cultura organizacional alrededor de un propósito significativo, aunque las utilidades son importantes, no es el valor principal de la empresa. Las personas quieren estar inspiradas por un propósito que piensan es importante y benéfico.

Estas organizaciones espirituales se caracterizan por tener como base la confianza y el respeto, tanto por la institución como por las personas de la organización. Están basadas también en la honestidad, se dice la verdad, no se miente.

Reconocimiento del trabajo, desempeño y dedicación de las personas, sin distingos ni influyentísimo, todo el que es reconocido y premiado es porque lo merece y así lo perciban los demás.

La característica final es que, en las organizaciones basadas en la espiritualidad, no se inhibe a las personas, se toman en cuenta sus opiniones si así corresponde y se le concede el mérito a quien merece.

¿Cómo se transmite actualmente esta cultura en las organizaciones?

Son varias las formas que las organizaciones utilizan para transmitir e instalar esta cultura, menciono algunas de ellas.

A través de Hisorias, que relatan de alguna manera con hechos pasados de qué manera la organización ha impactado en asuntos muy importantes y de trascendencia, sobre todo de beneficio para las comunidades.

A través de símbolos que representan la grandeza de la organización a la que se pertenece y que hace que nos sintamos orgullosos de formar parte de estos equipos de trabajo, que realizamos un trabajo importante y significativo

A través de reglas y costumbres de la compañía u organización que demuestran que somo una empresa que no miente, que cumple lo que ofrece y con la calidad que promete, y que esta comprometida con el gran propósito de la empresa.

A través de rituales de reconocimiento a los mejores elementos, que sirvan de motivación de igual manera a los demás.

El significado del trabajo que realizo…

Estaban dos albañiles realizando su trabajo uno al lado del otro…llega una persona y le pregunta al primero… (que tenía una expresión de desagrado y desgano)..que sí que estaba haciendo. El albañil medio molesto le contesta. ¿pues que no ve? Estoy pegando ladrillos…

Entonces el hombre se dirige al otro albañil y le pregunta lo mismo ¿Qué haces? El albañil voltea y con una mirada radiante, orgulloso le contesta…estoy construyendo la casa de Dios.

Estaban construyendo una Iglesia.