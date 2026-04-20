–Víctimas alertan sobre modus operandi y solicitan difusión para evitar nuevas estafas

De acuerdo con una denuncia pública anónima, al menos cinco personas han sido víctimas de fraude por parte de una supuesta agencia de financiamiento que ofrecía la adquisición de automóviles.

Según la denuncia, en la última semana más de cinco personas han sido estafadas bajo un esquema bien definido.

Los afectados relatan que, al llegar a la agencia, se les presenta un catálogo de automóviles, supuestamente financiados por KAVAK. Los asesores de ventas, identificados como Jesús Jamil Reyes Landeros y la gerente Jadciry Baltazar Barrera, ofrecen contratos con atractivas promociones, prometiendo la entrega del vehículo en un máximo de siete días tras el pago del enganche.

Las oficinas de la supuesta financiera BEQ AUTOMOTRIZ se encuentra ubicada en Boulevard Gómez Morin #7411 Rincones de San Marcos, y se promueven en redes sociales para captar víctimas.

Entre los beneficios ofrecidos destacan el plaqueo, tanque lleno y seguro automotriz. Posteriormente, tras realizar el pago, los clientes solicitan la factura y se les informa que será enviada en un plazo de tres a cinco días. Durante este tiempo, la agencia contacta a las referencias personales proporcionadas por el solicitante.

Sin embargo, al cumplirse los siete días, la agencia cita al cliente, quien al llegar descubre que el vehículo no está disponible.

La explicación que reciben es que tanto las referencias como el solicitante no pasaron ciertas preguntas, lo que condiciona la entrega del automóvil a un plazo de tres a ocho meses. Además, se les exige continuar pagando durante ese periodo, de lo contrario no se les entregará el vehículo.

Los denunciantes advierten que si deciden recurrir a un abogado, el contrato se da por terminado y no se les devuelve el enganche. Afirman que la agencia no resuelve ninguna de las problemáticas y señalan a la responsable jurídica, aunque no proporcionan nombre.

La denuncia incluye que los afectados cuentan con el contrato escaneado y que un abogado consultado considera que dicho contrato es una burla.

Los ciudadanos afectados han anunciado que procederán legalmente ante las autoridades correspondientes para que se investiguen los hechos y se sancione a los presuntos responsables.