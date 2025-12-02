Un estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Space Physics confirma que la magnetosfera presenta patrones de reorganización poco comunes.

Los científicos señalan que este comportamiento coincide con las primeras fases conocidas de una posible pre-inversión magnética, un proceso que puede extenderse durante miles de años, pero cuyos impactos comienzan a ser visibles.

De acuerdo con el equipo liderado por Takashi Tanaka, de la Universidad de Kioto, la región del Atlántico Sur muestra un campo magnético más débil e inestable.

Esta zona, conocida como la Anomalía del Atlántico Sur, provoca que los satélites experimenten incrementos anómalos de radiación, afectando su funcionamiento y reduciendo su vida útil.

El campo magnético terrestre se origina en el núcleo líquido del planeta, donde grandes volúmenes de hierro y níquel giran a alta velocidad.

Ese movimiento genera un dínamo natural que desvía el viento solar y evita que la atmósfera se erosione. Sin embargo, cuando la dinámica interna cambia, también lo hace la orientación del campo, lo que puede llevar a que el norte magnético se convierta en sur.

Aunque este fenómeno no ocurre de forma repentina, los expertos advierten que un campo magnético debilitado puede generar fallos en la navegación, interferencias en sistemas GPS y mayor vulnerabilidad frente a tormentas solares. En una época donde la vida diaria depende de satélites, redes eléctricas y cables submarinos, cualquier variación relevante puede tener repercusiones globales.

Los registros geológicos indican que la última inversión completa ocurrió hace unos 780,000 años. Una inversión parcial, conocida como excursión magnética, tuvo lugar hace 41,000 años y coincidió con periodos de fuerte actividad solar. Las condiciones actuales comparten algunas características con esos momentos.

Para estudiar estos cambios, la NASA prepara la misión TRACERS, que analizará cómo evoluciona la magnetosfera y su interacción con el viento solar. La intención es anticipar posibles efectos y fortalecer la protección de los sistemas tecnológicos más sensibles.

A pesar de los indicios, los especialistas aseguran que no existe una amenaza inmediata para la población. La vida en la Tierra ha atravesado numerosos cambios magnéticos durante millones de años. La diferencia actual es la dependencia tecnológica, lo que vuelve estos fenómenos más relevantes para las comunicaciones y la energía.

Hasta el momento las alteraciones solo son detectables con instrumentos científicos. Sin embargo, fallos recurrentes en GPS, anomalías en satélites o interrupciones eléctricas podrían convertirse en señales claras de que la Tierra continúa avanzando hacia una lenta reconfiguración de su campo magnético.

