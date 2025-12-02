La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el arrendamiento de aeronaves extranjeras, con todo y tripulación, por parte de Volaris y Viva Aerobus está sustentado en las leyes que rigen a la aviación comercial.

“La figura de arrendamiento húmedo es un procedimiento sustentado en los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil; artículo 34 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y la Circular Obligatoria CO AV-08.3/20.

“Esta figura no vulnera el artículo 32 Constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas”, indicó la SICT, en un comunicado.

La Secretaría reiteró su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la aviación para seguir avanzando hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno, en beneficio de los usuarios, así como de quienes integran la comunidad aeronáutica del país.

Este lunes, miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y del Colegio de Pilotos Aviadores de México se manifestaron afuera de las instalaciones de la SICT para expresar su inconformidad ante la autorización para que pilotos extranjeros operen vuelos en aerolíneas mexicanas.

Viva Aerobus está usando tripulaciones y aviones de Malta y Volaris de Lituania para hacer rutas internas en México debido a una menor disposición de aviones Airbus mientras se realiza un proceso de revisión de los motores de estas aeronaves, lo que ASPA y el Colegio de Pilotos consideran una violación a la Constitución y a las Leyes de Aviación Civil.

La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) que representa a los trabajadores de Volaris informó que, derivado de circunstancias operativas excepcionales relacionadas con la disponibilidad de aeronaves por las revisiones anticipadas preventivas de los motores, la aerolínea implementó una medida temporal prevista en el artículo 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional así como en el artículo 45 de la Ley de Aviación Civil, y fue autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil para asegurar la continuidad del servicio en la temporada decembrina.

De esta manera, se evitarán afectaciones a los pasajeros y un impacto negativo en la derrama económica y el turismo durante una de las épocas de mayor demanda.

El arrendamiento de aeronaves extranjeras será por 43 días, en estricto apego al marco regulatorio aplicable a situaciones excepcionales y temporales.

El STIA aseguró que la medida no representa un riesgo para los derechos laborales, la estabilidad laboral ni las condiciones contractuales sus agremiados.

Además, se acordó con Volaris que no habrá pérdida de empleos, reducción de horas de vuelo ni afectación a los ingresos del personal.

ElUniversal