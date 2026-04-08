La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, mantiene los trabajos de limpieza en el colector Teófilo Borunda, como parte de las acciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado en la ciudad.

Desde el pasado lunes, personal del departamento de alcantarillado trabaja en la zona con equipos de desazolve tipo mancuernas con cucharón, para atender los brotes de aguas negras ocasionados por taponamientos en sectores aledaños.

Por estas labores, se mantiene el cierre del carril izquierdo en sentido de poniente a oriente, en el tramo comprendido entre el bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

El ingeniero Jesús Tena, encargado del distrito uno de alcantarillado, explicó que estas acciones se realizan para eliminar obstrucciones que afectan de forma recurrente al colector.

“Continuamos trabajando con el fin de reducir los taponamientos que se nos generaron sobre Teófilo Borunda, principalmente enfrentamos problemas por grasas, vísceras y hasta animales muertos que son arrojados a las alcantarillas, por lo que estamos interviniendo para deshacer estas obstrucciones”, señaló.

Las labores se extenderán hasta el próximo viernes, por lo que la JMAS agradece la comprensión y paciencia de los automovilistas que circulan por la zona, reiterando que esta intervención es necesaria para prevenir brotes de aguas residuales.

Este colector tiene un diámetro de 36 pulgadas y es considerado una arteria principal del sistema de alcantarillado, por lo que su correcto funcionamiento es fundamental, cuando se obstruye, existe el riesgo de fugas y afectaciones sanitarias en zonas aledañas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez hace un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar desechos en las alcantarillas, ya que, el cuidado de la infraestructura sanitaria es una responsabilidad compartida, que contribuye al bienestar de los juarenses.