La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este jueves se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 30 kilómetros por hora, mientras que el cielo permanecerá predominantemente despejado.
Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 11 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían oscilar entre los 26 y 30 kilómetros por hora, mientras que se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados.
En cuanto al pronóstico extendido, para el viernes 6 de noviembre se anticipa una temperatura máxima de 21 grados y mínima de 12 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.
Para el sábado 7 de noviembre se espera un descenso en las temperaturas, con una máxima de 16 grados y mínima de 10 grados centígrados. El cielo estará parcialmente soleado y se pronostican vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.
Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente por la disminución de temperatura prevista para el fin de semana.
Asimismo, se exhorta a la población a tomar precauciones durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se presentarán las temperaturas más bajas, prestando especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en condición vulnerable.
Protección Civil pronostica jueves soleado en Ciudad Juárez; prevén descenso de temperatura para el fin de semana
La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este jueves se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.