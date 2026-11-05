La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este jueves se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 30 kilómetros por hora, mientras que el cielo permanecerá predominantemente despejado.

Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 11 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían oscilar entre los 26 y 30 kilómetros por hora, mientras que se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados.

En cuanto al pronóstico extendido, para el viernes 6 de noviembre se anticipa una temperatura máxima de 21 grados y mínima de 12 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

Para el sábado 7 de noviembre se espera un descenso en las temperaturas, con una máxima de 16 grados y mínima de 10 grados centígrados. El cielo estará parcialmente soleado y se pronostican vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente por la disminución de temperatura prevista para el fin de semana.

Asimismo, se exhorta a la población a tomar precauciones durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se presentarán las temperaturas más bajas, prestando especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en condición vulnerable.