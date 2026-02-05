La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, en coordinación con la Guardia Nacional, realizó la detención de dos personas en Ciudad Juárez por su probable responsabilidad en delitos contra la salud; uno de ellos relacionado con una investigación por privación de la libertad.

Los hechos ocurrieron el 04 de febrero de 2026, durante recorridos de prevención y disuasión del delito en el cruce de las calles Paseo de San Pedro y Paseo de San Pablo, en la colonia Kilómetro 20, donde los agentes detectaron un vehículo Nissan Versa, color gris, que estuvo a punto de impactar de frente con la unidad oficial.

Al realizar una inspección preventiva, se localizó en el interior del vehículo una bolsa de plástico transparente que contenía 10 envoltorios con hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la marihuana, motivo por el cual se procedió a la detención de quienes se identificaron como Aaron Joacim L.P, de 26 años, y Marco Jasam L.P, de 22 años, previa lectura de sus derechos.

Tras la consulta de datos en Plataforma México, se informó que Aaron Joacim L.P se encuentra relacionado como probable responsable en una investigación por el delito de privación de la libertad, el pasado 01 de febrero de 2026, en la colonia Kilómetro 20.

Los detenidos, el narcótico y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación legal conforme a derecho.

La SSPE reitera su compromiso de mantener operativos permanentes de vigilancia, así como de fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir los delitos que atentan contra la seguridad de las y los juarenses.