Meoqui, Chih.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado a cargo del Ing. Mauro Parada, realizó la entrega de concentrado para ganado, maíz rolado y fertilizante a agricultores y ganaderos de la comunidad de Lázaro Cárdenas, con el propósito de fortalecer las actividades productivas del campo y respaldar a las familias que dependen de este sector.

Estos apoyos forman parte de las acciones impulsadas por la gobernadora Maru Campos atraves Gobierno del Estado para atender las necesidades de los productores y contribuir a mejorar las condiciones del campo chihuahuense.

En el evento estuvo presente el diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía, quien reiteró su compromiso de continuar gestionando acciones y programas que beneficien a las comunidades rurales de la región.

Asimismo, se reconoció la colaboración del Ejido Meoqui y de su presidente, Adrián Pacheco, por el respaldo brindado para hacer posible la entrega de estos apoyos y por su disposición para trabajar en favor de los productores de la comunidad.