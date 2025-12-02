Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de Jesús José M. M. y Sebastián Esteban J. M., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales que efectuaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Azteca, atendieron un reporte recibido al número de emergencia 911, donde se informaba sobre una riña en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tzetzales y Usumacinta.

Al arribar al lugar, los oficiales sorprendieron a dos sujetos que coincidían con las características proporcionadas en la denuncia, quienes estaban agrediendo severamente a un hombre que se encontraba en el suelo, por lo que intervinieron para evitar que continuaran lesionándolo.

La víctima señaló que los agresores, quienes son susvecinos, lo golpearon debido a un adeudo económico que mantenía con ellos, por lo que, ante esta situación, fueron detenidos Jesús José M. M. de 23 años y Sebastián Esteban J. M. de 38 años.

Previa lectura de sus derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.