Martes 2 de Diciembre del 2025

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), rescataron a un adulto mayor que permanecía en condiciones severas de desnutrición y abandono dentro de un domicilio.



El auxilio se dio luego de que la víctima, un hombre de 65 años de edad, lograra utilizar un aparato móvil en aparente desuso para comunicarse al número de emergencias 911, en donde solicitó ser rescatado, ya que llevaba varias semanas solo en la vivienda cuyo acceso había sido bloqueado por sus familiares, refiriendo que recibía alimento de manera esporádica cuando algunos de ellos lo visitaban desde Estados Unidos.



Los agentes municipales se trasladaron al inmueble ubicado en el cruce de las calles Níquel y Mauricio Corredor, en la colonia Gregorio M. Solís, donde tras varios minutos de maniobras, lograron auxiliar y poner a salvo a quien fue identificado como Cipriano Francisco, quien utiliza silla de ruedas para desplazarse y presentaba visibles signos de descuido prolongado.



Los oficiales lo resguardaron brindándole alimento y bebida; tras verificar que no presentara una condición de salud que requiriera traslado médico urgente, fue canalizado al Departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde el personal en turno lo recibió, atendió y notificó a la autoridad competente para la continuidad del proceso correspondiente.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso permanente con la protección de los sectores más vulnerables y con la atención oportuna de todas las personas que requieran ayuda.