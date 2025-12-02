La Unidad de Investigación de Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra del adolescente de iniciales J. H. Z. C., quien fue detenido en los términos de la flagrancia por el delito de secuestro agravado, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, ante un Juez Especializado del Distrito Judicial Bravos, el agente del Ministerio Público, hizo del conocimiento al menor de edad imputado, que se le atribuyen hechos delictivos registrados el pasado viernes 28 de noviembre, en un domicilio de la colonia La Cuesta II.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado, junto con una mujer, mantuvo privadas de la libertad a cinco víctimas, a cuyas familias hicieron llamadas telefónicas con el fin de obtener diversas cantidades de dinero.

En el operativo realizado por policías investigadores para rescatar a los afectados, se detuvo al adolescente y en próximos días se resolverá su situación jurídica.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).