Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) arrestaron a José Francisco C. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los hechos se registraron cuando agentes municipales atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaron un hombre armado en el cruce de las calles Ignacio Allende y Galeana, en el poblado de Samalayuca.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un individuo que reunía la descripción aportada en la denuncia, el cual portaba en sus manos un objeto con características similares a un arma de fuego, mismo que al percatarse de la presencia policial, intentó emprender la huida.

Ante esta conducta sospechosa, los elementos desplegaron un operativo de intervención, logrando darle alcance metros adelante del citado cruce, donde se le practicó una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus prendas de vestir un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con un cartucho calibre .380, motivo por el cual fue asegurado de manera inmediata, quedando bajo detención.