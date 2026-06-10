El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció reformas y adiciones al Reglamento de la Ley de Aeropuertos relacionadas con la operación de los aeródromos y horarios de aterrizajes y despegues.

El Decreto, firmado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir de este miércoles 10 de junio de 2026.

El documento clasifica el aeródromo civil de servicio al público de transporte aéreo regular nacional e internacional conforme a su capacidad de operación, grado de saturación y estándares internacionales, determinada por la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Asimismo, puntualiza el uso de horarios de aterrizaje y despegue en los aeródromos, y a los conceptos de concesionaria o permisionaria, añade el de asignataria.