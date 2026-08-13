Agredía física y psicológicamente a su esposo; la vinculan a proceso

La Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Rosalba Sarahy P. R., a quien se le atribuye su posible responsabilidad en el delito de violencia familiar con penalidad agravada en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó antecedentes de investigación razonables por los hechos delictivos registrados el 06 de octubre del año 2025, el 11 de octubre del año 2025 y el 05 y 16 de diciembre del año 2025, periodos en los que agredió física y psicológicamente a su esposo.

Las agresiones sucedieron en una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Jardines del Senecú.

Esta representación social acreditó ante el Juez de Control, su posible participación en el delito, ilícito por el que se le aplicaron diversas medidas cautelares, tales como presentarse ante el Juez periódicamente y la prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, además se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.