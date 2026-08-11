Cuenta el al IIT de la UACJ con nuevo edificio; el J2

Desde el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez suma a su historia una nueva obra que fortalece su infraestructura académica: el edificio J2.

Más que espacios físicos, esta instalación representa una apuesta por la generación de conocimientos, al incorporar aulas y laboratorios que contribuirán al desarrollo académico de los estudiantes, docentes e investigadores.

El edificio J2, ubicado en el IIT sobre la Avenida Henry Dunant, se conforma de tres laboratorios especializados: Metrología CMM, Semiconductores y Electromovilidad; dos aulas de entrenamiento; seis cubículos de asesoría, una sala de conferencias y elevador.

La inversión total contratada, con recursos propios, es de 36,042,071.24 pesos. Lo que representa un gran paso hacia una infraestructura de calidad. Respecto al espacio de construcción, el área consta de 1,134.49 metros, y una obra exterior de 503.248 metros cuadrados, espacio que representa el crecimiento de esta casa de estudios.

En la ceremonia de inauguración, alumnos, docentes, autoridades universitarias y administrativos presenciaron el acto protocolario, pero también un momento histórico para el nuevo espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Asimismo, se llevaron a cabo recorridos por las instalaciones.

En el discurso, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, destacó la importancia de fortalecer los espacios académicos. En este sentido, los laboratorios permitirán el desarrollo de las prácticas académicas, proyectos de investigación y actividades de vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

“Es muy gratificante estar en estos espacios en los que profesores y alumnos estrenarán laboratorios y aulas de calidad. Los nuevos edificios son espacios diseñados para fortalecer las actividades académicas, las investigaciones y el desarrollo tecnológico de la institución. Este logro nos ayuda a la formación integral de nuestros estudiantes. Sigamos fortaleciendo y consolidando los espacios universitarios y el bienestar de nuestros estudiantes”.

Seguido del discurso, se realizó el corte simbólico del liston para representar la apertura a este nuevo espacio y la develación de la placa, elemento que marcará físicamente la relevancia de este suceso.

La inauguración del edificio J2 contó con la participación de autoridades universitarias: maestro Carlos Álvarez Órnelas, director general de Infraestructura Física y Sustentabilidad; maestra Karla Margarita Salinas González Vidal, directora general de Finanzas; doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología; maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaría académica; del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; encabezada por la participación del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector.

Estos espacios impulsan las actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico de la institución. La UACJ sigue fortaleciendo sus espacios universitarios.