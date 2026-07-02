Elementos de la Policía Estatal, en coordinación interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a un sujeto y aseguraron un importante arsenal que incluía fusiles de asalto, una granada de fragmentación, equipo táctico, vehículos y dosis de presunta droga en la localidad de Turuachi.

Los hechos se registraron el pasado martes por la tarde, cuando los efectivos de seguridad realizaban recorridos preventivos y de disuasión del delito en la zona. Durante los patrullajes, los agentes detectaron a la distancia un grupo de vehículos tripulados por civiles armados, por lo que iniciaron de inmediato una persecución.

Tras dar seguimiento a los sospechosos hacia una zona de difícil acceso, los presuntos involucrados abandonaron las unidades para emprender la huida a pie. No obstante, se logró la detención de uno de los implicados que se había quedado rezagado, quien fue identificado como Fabián Ediblen M. G.

Al realizar una inspección perimetral y al interior de las tres unidades vehiculares, los elementos operativos aseguraron:

Cinco fusiles de asalto y un arma corta.

Aproximadamente mil 500 cartuchos útiles de diversos calibres.

Una granada de fragmentación.

Seis chalecos y diversas piezas de equipo táctico adicional.

Una pickup Chevrolet Silverado.

Una Chevrolet Silverado con reporte de robo vigente.

Una pickup Chevrolet Avalanche.

Treinta envoltorios confeccionados como cigarrillos. Una bolsa adicional con aproximadamente 185 gramos de una hierba con características propias de la marihuana.

Tras el operativo, las corporaciones de seguridad reforzaron el despliegue en la zona mediante el uso de herramientas de inteligencia y la infraestructura de la Plataforma Centinela, a fin de garantizar el orden público y salvaguardar la integridad de la población en la región serrana.

El detenido y lo asegurado fueron trasladados de forma inmediata para su puesta a disposición ante el Ministerio Público.