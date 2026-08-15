La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, este lunes 17 de agosto llevará a cabo trabajos de instalación de infraestructura de agua potable y drenaje sanitario sobre la calle Neptuno, en la colonia Satélite.

Para realizar estas labores, será necesario el cierre temporal de la calle Neptuno, en el tramo comprendido entre las calles Estación Alsacia y Estación Lucero, en un horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Asimismo, se verá afectado el suministro de agua potable en varias colonias de la zona como Jardines de Satélite, Era de Satélite, Satélite I y II, Casetas de Satélite y zonas aledañas.

Como parte de los trabajos, personal de la JMAS instalará aproximadamente 15 metros de tubería de cuatro pulgadas de diámetro para la red de agua potable, así como 18 pulgadas de tubería de PVC para la red de drenaje sanitario, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria del sector.

Debido a las maniobras, permanecerá cerrado el tramo correspondiente al área de intervención, por lo que se exhorta a los conductores y habitantes de la zona a tomar precauciones y atender las indicaciones del personal encargado de la obra.

Para reducir las afecciones las afectaciones al tránsito, se contará con vías alternas. Los conductores podrán utilizar la calle Marte o tomar el desvío por Estación Bustillo, continuar por Estación La Junta, posteriormente incorporarse a Estación Lucero y finalmente retomar la calle Satélite.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las molestias temporales que pudieran ocasionarse durante el desarrollo de los trabajos, los cuales benefician a las familias de la colonia Satélite.