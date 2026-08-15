Ante la carrera de “Perros y Sombreros” que se llevará a cabo este sábado 15 de agosto, se cerrará la avenida Heroico Colegio Militar de poniente a oriente, desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la avenida Del Charro, por lo que la Coordinación General de Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución.

El cierre se hará poco antes de las 07:00 de la mañana, hora en que arrancará la carrera y así permanecerá por alrededor de una hora y media, por lo que doce agentes estarán resguardando el recorrido.

La carrera iniciará en el Parque Extremo, posteriormente los participantes se dirigirán hacia el oriente por la avenida Heroico Colegio Militar, luego tomarán la calle David Herrera Jordán (Malecón) hacia el poniente, hasta cruzar la Plutarco Elías Calles y llegar a la avenida Adolfo López Mateos, de donde se habilitará el sentido contrario hacia el norte para tomar de nuevo la avenida Heroico Colegio Militar de poniente a oriente y llegar al Parque Extremo.

Cabe mencionar que la circulación de la Plutarco Elías Calles de sur a norte se desviará por el Malecón hacia el oriente y no habrá afectación sobre la Heroico Colegio Militar de oriente a poniente. Asimismo, quienes transiten por la Heroico Colegio Militar se desviará hacia el sur por la avenida Adolfo López Mateos, dejando dos carriles libres para la circulación.

Se pide a la ciudadanía tener precaución, no exceder los límites de velocidad, tener cortesía y respeto, así como atender los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.