El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, sostuvo una reunión con la cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, quien asumió el cargo el pasado mes de julio tras la salida de Rafael Foley.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre Centinela durante la tarde del viernes, donde Gilberto Loya señaló la importancia de la colaboración conjunta y del fortalecimiento de la relación diplomática y bilateral, en función de mantener una coordinación permanente.

Uno de los puntos clave de dicha reunión fue el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en materia migratoria, donde se puntualizó que la responsabilidad de actuar para garantizar la tranquilidad de las personas corresponde a ambos lados de la frontera, por lo que acordaron continuar con un estrecha relación de comunicación.

Finalmente, la cónsul y el secretario realizaron un recorrido por las instalaciones de Centinela, con el objetivo de que la invitada diplomática conociera de primera mano el modelo de seguridad que actualmente funciona como la herramienta tecnológica principal en el combate a la criminalidad en el estado.