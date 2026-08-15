La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibirá desde la Ciudad de México la puesta en escena “Yo luché contra una ballena en las Cataratas del Niágara”, una obra que invita a reflexionar sobre la salud mental, el duelo y la importancia del acompañamiento emocional ante situaciones de pérdida.

La obra, cuya dramaturgia pertenece a Ana Vértiz y cuenta con la dirección de Manuel Cruz Vivas, llegará al Teatro de Cámara “Manuel Talavera Trejo” en la Facultad de Artes, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

El montaje ofrecerá tres únicas funciones con entrada libre: el lunes 17 de agosto a las 18:00 horas, y el martes 18 de agosto a las 11:00 y 18:00 horas.

“Yo luché contra una ballena en las Cataratas del Niágara” es un monólogo interpretado por Belén Mercado, en el que se exploran los procesos psicoemocionales que atraviesa una persona después de perder a un ser querido. La historia entrelaza el duelo personal con la vida y misteriosa desaparición del artista conceptual holandés Bas Jan Ader, construyendo una metáfora sobre la caída, la vulnerabilidad y la celebración de la vida.

Mediante un lenguaje escénico que combina proyecciones multimedia, video documental, iluminación y escenografía, la propuesta busca generar un espacio de reflexión en torno a la depresión y contribuir a disminuir los estigmas sociales relacionados con el suicidio.

Más que presentar una visión trágica, el montaje apuesta por la empatía, el cuidado de la salud mental y el acompañamiento amoroso, con un mensaje orientado a recordar la importancia de pedir ayuda y encontrar alternativas para mantenerse con vida.

La dramaturgia de Ana Vértiz fue galardonada con el Premio Independiente de Joven Dramaturgia 2018. El proyecto reúne además a un equipo creativo integrado por Fernanda García, en el diseño de iluminación y escenografía; Sergio Mirón, en vestuario; Daniel Primo y Lau Charles, en diseño multimedia y video documental; Luis Arturo Rodríguez, en voz, y Gabriela Núñez, en producción.

Para grupos o delegaciones escolares que deseen acudir se recomienda realizar reservación previa. Las solicitudes pueden gestionarse con Alejandro Olace, en la Facultad de Artes de la UACH, al teléfono 614 439 1850, extensión 4437, o mediante el correo lolace@uach.mx

Con esta presentación, la Facultad de Artes busca acercar al público una propuesta teatral que, además de destacar por su calidad artística, propicia una conversación necesaria sobre el duelo, la depresión, la prevención del suicidio y el valor de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.