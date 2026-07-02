La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participó en el Primer Foro de Rectoras y Rectores de América Latina y el Caribe, celebrado los días 29 y 30 de junio en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), en Foz do Iguaçu, Brasil.

En representación del Rector de la UACJ, el Dr. Daniel Constandse Cortez, asistió el Secretario General de esta casa de estudios, el Dr. Salvador David Nava Martínez.

Organizado con la participación del Consejo Nacional de las Instituciones de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica (Conif), el foro impulsó el diálogo entre instituciones de educación superior para promover la cooperación internacional, la integración regional y el compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad.

Durante las jornadas se abordaron temas como la autonomía universitaria, la educación como un derecho, la soberanía, el desarrollo regional y la construcción de redes de colaboración entre los países de América Latina y el Caribe. Además, las autoridades universitarias intercambiaron experiencias orientadas a fortalecer la movilidad académica, la investigación conjunta y las alianzas estratégicas en beneficio de la educación superior de la región.