Detienen a “Lady Naucalpan” después de morder y confrontar a ciclista en Polanco

Una mujer identificada en redes sociales como “Lady Naucalpan” fue detenida este jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras protagonizar un violento altercado vial en la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y los primeros reportes, la agresora, identificada como Victoria Ruiz de Chávez, fue grabada insultando, amenazando y mordiendo a una ciclista que circulaba por el carril destinado a usuarios de Ecobici. La agresión ocurrió en una de las zonas de mayor afluencia comercial de la capital, cercana a la avenida donde comúnmente transitan visitantes y residentes.

El conflicto se habría originado cuando el vehículo de Ruiz de Chávez cerró el paso a la ciclista, lo que desató una confrontación verbal que rápidamente escaló. Testimonios e imágenes compartidas muestran que la mujer atacó físicamente a la víctima, incluyendo una mordida en la mano. También se señaló el posible uso de gas pimienta, aunque sin mayores consecuencias.

Durante la discusión, la acusada mencionó supuestos vínculos familiares con autoridades políticas del Estado de México, lo cual generó mayor indignación en redes sociales y contribuyó a que fuera apodada como “Lady Naucalpan”.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial acudieron al lugar para intervenir, pero la agresora y su acompañante intentaron huir en su automóvil y, en el proceso, dirigieron el vehículo hacia una oficial. Finalmente, ambas mujeres fueron detenidas y Victoria Ruiz de Chávez fue presentada ante un Juez Cívico para determinar las sanciones correspondientes por las faltas administrativas y posibles delitos vinculados al incidente.

Horas más tarde, versiones de la víctima y usuarios en redes informaron que Ruiz de Chávez fue liberada, lo que provocó críticas hacia las autoridades por la falta de consecuencias ante un acto de violencia documentado en video.

El caso ha reavivado la discusión pública sobre la violencia vial, el influyentismo y la seguridad de los ciclistas en la Ciudad de México. La víctima ha denunciado que recibió amenazas de muerte durante el altercado, lo que continuará siendo materia de investigación.