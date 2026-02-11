Mediante mensajes de bienvenida en las aulas y un recorrido por distintos programas académicos, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), encabezó el antepenúltimo recorrido institucional de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso del semestre enero–junio 2026 en el Campus Ciudad Universitaria.

La actividad se realizó la mañana del 10 de febrero, como parte de las acciones de inicio de semestre, y tuvo como finalidad generar cercanía entre las autoridades universitarias y los grupos que comienzan su formación profesional.

Durante el recorrido, el rector visitó cuatro grupos de primer semestre ubicados en el edificio A del campus, donde dirigió mensajes breves al estudiantado de programas pertenecientes a los institutos de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Administración, y Ciencias Biomédicas.

En cada aula, destacó la importancia del compromiso académico y la participación en la vida universitaria.

“Yo quiero mucho a CU, debo decirles. CU tiene un ingrediente muy especial: como todo el tiempo están aquí, todo el tiempo conviven, entonces logran un sentimiento de mucha identidad, de mucho arraigo y eso está muy padre, está muy bonito. Yo defiendo mucho a CU, desde su inicio a ahorita, ha generado casi 7,000 egresados, que son 7,000 proyectos de vida”, expresó de manera simbólica el rector ante uno de los grupos visitados.

El recorrido contó con la presencia del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario General; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; la doctora Gabriela Ortega Estrada, jefa del Campus Ciudad Universitaria; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, así como coordinadores de programa, donde señalaron que este ejercicio defiende el sentido de pertenencia.

“Todos, independientemente del campus en el que estemos, nos sepamos y estemos convencidos de que todos somos parte de la Universidad”, afirmó el doctor Meza Vega.

Para Andrea Isabel Rentería, perteneciente al Programa de Comercio Exterior, le dio “seguridad” el hecho de las autoridades universitarias se hayan presentado en las aulas, “y me alegra mucho el que se preocupen por nosotros”.

Mientras que Carlos Barajas, alumno de la Licenciatura en Administración de Empresas, aclaró que su acercamiento con el rector durante su visita “fue muy agradable el haberlo tratarlo en persona. Sinceramente hasta en su forma de hablar, hasta en su forma de difundir su vibra, es una muy buena persona”.