Adán Augusto López Hernández informó este domingo que dejará la coordinación de Morena en el Senado, cargo que será asumido por Ignacio Mier. Aunque continuará como senador, adelantó que también se dedicará a la operación política de su partido rumbo a las elecciones del próximo año.

Durante la plenaria de los senadores de Morena, López Hernández explicó que tomó la decisión de retirarse de la coordinación para enfocarse en fortalecer la unidad interna del partido.

‘Hace un momento informé al grupo parlamentario de Morena que he decidido retirarme de la coordinación. Se abre la posibilidad de realizar trabajo político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Ahora debo dedicarme de tiempo completo a fortalecer la unidad dentro del partido’, indicó.

El senador también señaló que cumplió con las tareas asignadas al asumir la coordinación, como la construcción de una mayoría calificada y la consolidación del Plan C, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este plan incluye una docena de reformas, como la judicial. Además, desmintió los rumores que lo vinculan con un posible nombramiento como embajador. ‘Prefiero estar en tierra, ayudando a fortalecer a Morena, en lugar de pensar en formar parte del cuerpo diplomático’, afirmó. Con miras a las elecciones federales de 2027, López Hernández mencionó que operará en la circunscripción IV, que incluye la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. ‘Nuestro objetivo es ganar todas las gubernaturas y mantener la mayoría calificada en San Lázaro’, aseguró.

Aunque su renuncia a la coordinación se debe a su labor territorial para Morena, en los últimos meses, López Hernández ha estado involucrado en diversas controversias. Entre ellas, figuran acusaciones sobre irregularidades financieras y cuestionamientos acerca de su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su mandato. Bermúdez Requena está actualmente vinculado con actividades delictivas.

El año pasado, Bermúdez Requena, conocido como ‘El Comandante H’, fue señalado por sus presuntos nexos con la banda criminal “La Barredora”, un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante estos señalamientos, Adán Augusto se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades y negó tener investigaciones abiertas en su contra.

Otra controversia surgió respecto a las irregularidades en sus declaraciones patrimoniales e ingresos. En ese momento, López Hernández indicó que sabía de dónde provenían los ataques en su contra y sugirió que pueden estar relacionados con ‘fuego amigo’ dentro de Morena. ‘Sé de quiénes provienen y por qué lo hacen. Como decimos en mi pueblo: ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo tendrá su tiempo’, concluyó.

