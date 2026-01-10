La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha dado un vuelco inesperado que sacude nuevamente a la estructura política de Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la detención de una nueva persona presuntamente implicada en el magnicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

Lo que ha generado conmoción es la identidad de la detenida: se trata de Yesenia ‘N’, secretaria particular de la actual alcaldesa, Gracia Quiroz. Este arresto resulta particularmente sensible, pues también fungió como secretaria del propio Carlos Manzo.

La captura de una colaboradora de su círculo cercano introduce una nueva línea de investigación sobre posibles filtraciones o complicidades dentro del propio ayuntamiento, sumándose a una lista de detenciones que ya alcanza a una decena de personas.

El anuncio coincide con la revelación de detalles sobre la estructura operativa del crimen. La Fiscalía identificó a Alejandro Baruc ‘N’, alias “El Kaos”, como el presunto cerebro y planificador detrás del homicidio del edil.

“El Kaos”, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva, no solo es vinculado con la muerte de Manzo, sino también con el asesinato de dos cómplices cuyos cuerpos fueron localizados en Capacuaro.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló en conferencia de prensa que este individuo fungía como líder de una célula criminal con operaciones en Parácuaro, dedicada a la extorsión y el narcomenudeo.

Su captura, ocurrida el 23 de diciembre, permitió a las autoridades conectar las piezas de una organización que reclutaba sicarios en centros de rehabilitación, una modalidad operada por Jaziel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”.

Un caso con múltiples detenidos

Con la aprehensión de la secretaria particular, suman ya diez las personas bajo proceso. Entre los nombres clave destacan Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, señalado como coautor material, y siete escoltas del propio alcalde, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en comisión por omisión, al no haber actuado para proteger al edil durante el atentado.

La detención de la funcionaria municipal abre interrogantes sobre qué tanto penetró el grupo delictivo en la administración pública. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para desarticular por completo la red que planificó el ataque que paralizó al país a finales de 2025.

