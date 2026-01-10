Durante 2025 fueron auxiliadas 54 personas que fueron víctimas de intento de reclutamiento forzado con la promesa de un empleo, informó la Policía de Tlaquepaque.

De las personas rescatadas 28 son menores de edad y 26 son adultas, detalló la Policía Municipal.

Una de las víctimas rescatadas fue un joven de 20 años, quien viajó desde Baja California convencido con una supuesta vacante laboral, sin embargo, con el paso de los días se percató que era falsa.

El hombre pidió ayuda a policías municipales de Zapopan que resguardaban la Central de Autobuses, sitio identificado por autoridades de Jalisco como punto de reclutamiento criminal forzado.

Estos hechos ocurrieron en marzo de 2025, la Comisaría de Zapopan confirmó que el hombre contaba con reporte por desaparición en Baja California. Finalmente, fue resguardado en espera de ser reintegrado a su hogar, con sus seres queridos en su estado de origen.

Sin embargo, hay jóvenes que no contaron con la misma suerte y se encuentran desaparecidos luego de considerar una oferta de empleo, uno de ellos es Sebastián Menédez Hernández.

El joven de apenas 18 años desapareció en septiembre tras viajar de Querétaro a Tlaquepaque, por la promesa de un empleo con buena paga, después de esto desapareció.

La madre de Sebastián se trasladó de Veracruz -de donde ambos son originarios- a Jalisco, para realizar la denuncia y acciones de búsqueda por su propia cuenta.

“Vivo con el terror de un día ver publicada la ficha de búsqueda de mi hijo con un ‘localizado sin vida’”, declaró a Dallas News, Beatriz, la madre de Sebastián.

Hasta el momento el joven no ha sido localizado, su madre teme que haya sido reclutado por el crimen organizado. Sebastián trabajaba con el objetivo de ahorrar dinero para estudiar una carrera universitaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Estado informó a DEBATE que fueron rescatadas 52 personas de posible reclutamiento forzado, en las inmediaciones de la Central Nueva de Autobuses en Tlaquepaque.

Por su parte, la Policía de Tlaquepaque puntualizó que fueron 54. Se conocen las cifras de las personas que lograron eludir este posible estremecedor destino, pero a la fecha desconocemos cuántas personas no lograron evitarlo.

