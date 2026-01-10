Ante las bajas temperaturas que ya se dejan sentir en la ciudad, la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a no confiarse y tomar medidas preventivas para protegerse del frío y evitar enfermedades de las vías respiratorias.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que durante la temporada invernal es fundamental salir de casa bien abrigados y prestar especial atención a los sectores más vulnerables, como niñas, niños y personas mayores.

En el caso de los infantes, subrayó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo.

Entre las principales recomendaciones, destacó el llamado “método de la cebolla”, que consiste en vestirse con varias capas de ropa para conservar mejor el calor y poder adaptarse a los cambios de temperatura.

Asimismo, aconsejó evitar el uso de doble calcetín, ya que puede afectar la circulación, y optar por calcetines de lana.

También recomendó proteger adecuadamente rostro, cabeza, manos y orejas; consumir líquidos calientes; mantener una buena hidratación durante el día y aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, pimientos y brócoli, entre otros.

Santana Fernández pidió cubrir boca y nariz al salir de lugares cerrados, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar la calefacción de manera moderada y en caso de usar calefactores, hornos o chimeneas, insistió en mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, además de evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.

La directora de Salud Municipal reiteró la importancia de cuidar a niñas y niños menores de cinco años, personas mayores, apoyar a quienes se encuentran en situación de calle y no olvidar a las mascotas, ya que también son vulnerables al frío.

Finalmente, exhortó a la población a limitar el tiempo al aire libre durante condiciones extremas, mantenerse hidratados y acudir al médico ante cualquier síntoma de resfriado, evitando la automedicación para prevenir complicaciones.