Autoridades estatales capturaron a un hombre originario de Kansas City, Missouri, que se hacía pasar como agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Tijuana y mostraba incluso una “charola” de utilería para convencer a las personas.

Fue detenido por oficiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) luego de que autoridades estadunidenses confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por robo con violencia, delitos contra la salud y fraude.

La detención ocurrió la tarde del 3 de diciembre sobre el bulevar Agua Caliente, después de un operativo coordinado entre la Dirección de Inteligencia, de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Departamento de los U.S. Marshals.

El sospechoso era buscado por las autoridades de Utah; se trata de John Rockne Mendenhall, de 56 años.

De acuerdo con el reporte policial, este hombre llevaba consigo una placa falsa que hacía parecer que pertenecía al FBI, herramienta que utilizaba para presentarse como “agente federal” y evitar revisiones, así como para generar confianza en distintos puntos de la ciudad.

Autoridades estatales señalaron que, al tratarse de un ciudadano estadunidense, se verificó de inmediato su situación jurídica con los U.S. Marshals, quienes confirmaron que Mendenhall tenía una orden activa por tres delitos graves.

Durante la inspección, los agentes localizaron un pastillero con dos tabletas de clonazepam, las cuales fueron embaladas como indicios. No se le encontraron armas ni otros objetos delictivos, pero quedó asentado que utilizaba la placa apócrifa para identificarse ante terceros.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los trámites de deportación o entrega a autoridades de Estados Unidos.

Milenio