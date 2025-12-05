Tres de los organismos empresariales más influyentes de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron a favor de mantener y fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a pocos días de que inicie el proceso formal de revisión del acuerdo comercial.

El posicionamiento ocurre un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que dejará “morir” el tratado o negociará uno nuevo con los socios regionales.

Los organismos advirtieron que desde la entrada en vigor del T-MEC la actividad económica transfronteriza ha crecido de manera sostenida y ha impulsado la competitividad regional. Esta información proviene del pronunciamiento conjunto emitido por las tres organizaciones.

El documento está encabezado por tres entidades consideradas la élite del liderazgo empresarial en América del Norte:

Consejo Mexicano de Negocios (CMN): agrupa a los empresarios más acaudalados de México.

Business Roundtable (Estados Unidos): reúne a más de 200 directores generales de las corporaciones más grandes del país.

Business Council of Canada: integra a líderes empresariales de todos los sectores y regiones.

Las tres organizaciones coincidieron en que el T-MEC ha sido clave para garantizar estabilidad en las cadenas de suministro y para sostener millones de empleos en los tres países.

De acuerdo con el comunicado, los líderes empresariales llamaron a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a:

Preservar la alianza trilateral que sustenta el T-MEC.

Profundizar la cooperación en seguridad económica.

Restablecer el libre tránsito de bienes sin aranceles cuando cumplan con las reglas del tratado.

Trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el acuerdo antes de su revisión.

El pronunciamiento subraya que el T-MEC ha generado beneficios “significativos” en crecimiento económico, generación de empleo y competitividad para la región.

El llamado empresarial ocurre en un momento clave:

El proceso de revisión del T-MEC está por comenzar.

Trump ha reiterado que México y Canadá “se han aprovechado de Estados Unidos”.

El mandatario aseguró en Washington que el tratado “vence en aproximadamente un año”.

Estas declaraciones generaron incertidumbre entre sectores económicos que dependen del acuerdo para mantener operaciones, inversiones y exportaciones.

La ausencia de un acuerdo trilateral generaría efectos directos para:

Cadenas de suministro automotriz, agrícola y manufacturera.

Millones de trabajadores que dependen del comercio regional.

Empresas exportadoras y proveedores en toda América del Norte.

El pronunciamiento sugiere que romper con el tratado provocaría un retroceso económico y una pérdida de competitividad frente a otras regiones del mundo.

A medida que avanza el calendario hacia la revisión formal del T-MEC, los organismos empresariales buscan influir en el diálogo trilateral para mantener la estabilidad del acuerdo.

Su mensaje apunta a que el tratado sigue siendo la base de la integración económica norteamericana y que cualquier incertidumbre podría afectar a empresas y trabajadores en los tres países.

El debate continuará en los próximos meses, mientras los gobiernos definen su postura oficial y responden a las presiones políticas y económicas en torno al futuro del acuerdo comercial más importante de la región.

ElImparcial