El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, cuestionó la política económica y social del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que existe una marcada diferencia entre el panorama que presenta la administración federal y las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población.

El dirigente priista sostuvo que, desde la llegada de los gobiernos de la mal llamada Cuarta Transformación, México enfrenta problemas en materia económica, seguridad pública, educación, salud y certeza jurídica, que requieren atención inmediata y resultados verificables.

El legislador del tricolor hizo referencia a los recientes indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) relacionados con la industria manufacturera, al señalar que los datos muestran señales de debilitamiento en uno de los sectores estratégicos para la generación de empleos y la atracción de inversiones.

De acuerdo con las cifras citadas por el INEGI, la producción manufacturera registró una variación de -4.8%, mientras que el personal ocupado disminuyó 0.1%, las horas trabajadas 0.2% y las remuneraciones medias reales 0.1%.

Afirmó que estos indicadores deben analizarse con seriedad, pues reflejan desafíos para la actividad productiva y la estabilidad laboral.

En materia de salud, el diputado federal cuestionó las condiciones de atención en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, particularmente por las denuncias de desabasto de medicamentos, tiempos prolongados de espera y deficiencias en los servicios que reciben los derechohabientes.

Asimismo, expresó preocupación por el funcionamiento del sistema judicial mexicano y la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, garantizar la aplicación de las leyes y brindar certeza jurídica a quienes desean invertir y generar empleos en el país.

Respecto a la seguridad pública, señaló que los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso, continúan siendo motivo de preocupación para las familias y el sector empresarial.

Consideró que la violencia representa un factor que debe atenderse para mejorar las condiciones de inversión local, nacional e internacional.

Finalmente, el presidente estatal del PRI sostuvo que la promoción económica de México en el extranjero debe acompañarse de políticas públicas que atiendan los problemas internos, fortalezcan la competitividad y generen confianza entre los inversionistas.

“México necesita resultados concretos en seguridad, salud, economía y justicia. La promoción internacional debe estar respaldada por condiciones reales de estabilidad, certeza jurídica y oportunidades para los mexicanos”, concluyó el dirigente priista.