El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo entrega de la pavimentación de la calle Yucatán en la colonia Valle Diamante, la cual era solicitada por los vecinos del área, ya que la vialidad se encontraba solamente en terracerías.

La obra realizada por la Dirección de Obras Públicas constó de la pavimentación de la calle con concreto hidráulico desde el tramo de la calle Michoacán a Tepic, interviniendo 1,561.52 metros cuadrados de superficie, en donde además se hizo la introducción hidrosanitaria, construcción de banquetas, señalización, pintura e instalación de alumbrado público.

Dicha obra consta de una segunda etapa que se efectuó con una inversión de 5 millones 799 mil 006 pesos.

Salvador Ontiveros, vecino del sector, agradeció al alcalde y a su equipo por la intervención, pues destacó que gracias a la herramienta de Presupuesto Participativo fue posible realizar esta obra que era necesaria para su colonia.

En la entrega estuvieron Daniel González García, director general de Obras Públicas; Cesar Alberto Tapia Martínez, director general de Servicios Públicos Municipales, Omar Acosta, en representación de la Dirección de Participación Ciudadana y el comandante Alejandro Gaytán, de la Coordinación General de Seguridad Vial.