La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Víctor Manuel O. C., por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

En el juicio oral, el Agente del Ministerio Público, presentó pruebas como dictámenes periciales, documentos y entrevistas, entre otras, para demostrar la responsabilidad penal del acusado, en los hechos registrados la mañana del 16 de junio del año 2022, en un restaurante ubicado en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado en el cruce de la Avenida Tecnológico y calle De la Labranza, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecieron que Víctor Manuel O. C., en compañía de diversas personas hasta el momento no identificadas, dispararon con armas de fuego en contra de las víctimas de homicidio: Alan Enrique M. V., Manuel Alejandro G. R., Ariana R. L. y Maura Fabiola C. L., así como de una víctima que resultó lesionada.

El acusado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada el 10 de julio de 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras valorar las pruebas presentadas por la representación social, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Víctor Manuel O. C., quien el próximo lunes 25 de mayo, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que purgará en el CERESO.