La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Vinculación y Responsabilidad Social y la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria, realizó el pasado 16 de mayo una Brigada de Salud en la colonia Tierra Nueva, en el cruce de las calles Puerto Despertar y Puerto Colón, con el propósito de acercar servicios de atención y orientación a las familias del sector.

Durante la jornada participaron estudiantes de distintos programas académicos de esta universidad, quienes brindaron atención en áreas de salud, bienestar y apoyo comunitario. Entre las actividades destacaron revisiones dentales, consultas médicas, aplicación de vacunas, asesorías psicológicas, orientación nutricional, actividades físicas para niñas y niños, así como asesorías contables, fiscales y legales.

Asimismo, se contó con la participación del CONALEP Juárez 2, que ofreció valoraciones visuales a los asistentes, y del Ensamble Coral Universitario Vocume, encargado de amenizar las actividades desarrolladas durante la brigada.

Con estas acciones, la UACJ refrenda su compromiso con la responsabilidad social universitaria y la vinculación con la comunidad, promoviendo el bienestar integral y la participación estudiantil en beneficio de la sociedad juarense.