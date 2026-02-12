La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado por un Tribunal Oral en contra del acusado Bryan Alonso O. P., por los delitos de violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa y daños.

Las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, en el juicio, demostraron la responsabilidad penal de Bryan Alonso O. P., por hechos registrados el 29 de julio del año 2023, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

Por medio de las investigaciones ministeriales se logró establecer que ese día, la víctima circulaba a bordo de un vehículo cuando fue alcanzada por Bryan Alonso O. P., en una motocicleta, que la agredió física y psicológicamente, luego la amenazó de muerte con un arma de fuego la cual disparó en varias ocasiones en contra del vehículo en el que se encontraba la afectada.

Bryan Alonso O. P., fue detenido mediante una orden de aprehensión que le cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación el sábado 27 de noviembre del año 2023.

El próximo martes 17 de febrero, en la audiencia de individualización de sanciones, conocerá la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres de Ciudad Juárez.