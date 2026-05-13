El talento de los artistas de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes se puso de manifiesto con la celebración de las Jornadas de Arte, un encuentro cultural que dio muestra del trabajo de los grupos representativos con grandes presentaciones en casa.

En el primer día de actividad el Grupo de Danza Moderna y la Compañía de Danza Folklórica protagonizaron el Break Cultural ¡Viva la danza!, ofreciendo cuatro atractivos números en la explanada del campus.

Al finalizar las intervenciones, los instructores Jorge Jáquez Pallares de la Compañía de Danza Folklórica y Ema Gissel Arras Rodríguez del Grupo de Danza Moderna, brindaron mensajes de reconocimiento y agradecimiento por el compromiso y dedicación de cada uno de sus bailarines.

El segundo evento de las Jornadas de Arte se llevó a cabo la tarde del 30 de abril con un emocionante homenaje a Juan Gabriel titulado “Así fue”, el primer acto del espectáculo corrió a cargo de la Rondalla Taiyari.

Los músicos universitarios dirigidos por el licenciado Rafael Antonio Bencomo Varela interpretaron emotivos temas del Divo de Juárez como “Costumbres”, “Querida” y “¿Por qué me haces llorar?”. Acto seguido el Grupo de Teatro tomó el escenario para el desarrollo de una obra corta musical, bajo el guion original y dirección de la maestra Gabriela Muñoza García.

Bajo la premisa de tres amigos de la infancia con una relación inquebrantable, que se dan cuenta que hay un secreto que terminará destruyendo su amistad de tantos años, los cuales fueron interpretados por los estudiantes Miriam Galaz Parra, César Elí González Villalobos y Miguel Alejandro Valenzuela García en una historia que se desarrolló mediante la interpretación histriónica y de canto.