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Por el asesinato de tres personas; lo condenan a 108 años de cárcel

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 108 años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de José Guadalupe J. D., tras ser declarado penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, que cometió en Ciudad Juárez.

Con base en las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, en el juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento, dictó el fallo condenatorio en contra de José Guadalupe J. D.

En el juicio oral se demostró que el ahora sentenciado, en compañía de diversos sujetos, privaron de la vida a Manuel M. C., Oscar Abraham S. R., y Bertha Yudith R. P., con disparos de arma de fuego, y lesionaron a Luz Adriana J. P., en hechos ocurridos el 09 de febrero del año 2020, en un domicilio ubicado en las calles Ruanda y Antonio Bucareli de la colonia Campestre Virreyes.

El 09 de noviembre de 2023, elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al Centro Federal de Readaptación Social número 18, del estado de Coahuila, en donde notificaron a José Guadalupe J. D., la orden de aprehensión girada en su contra por los citados hechos delictivos.

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En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el Cereso número tres, además, fue condenado a pagar la cantidad de 938 mil 933 pesos por reparación de los daños y gastos funerarios de las víctimas.

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