Con el objetivo de que niñas y niños conozcan qué es un Cabildo, quiénes lo integran y qué decisiones se toman en este órgano colegiado, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió a estudiantes de cuarto grado, turno vespertino, de la Escuela Primaria América.

Las y los alumnos asistieron a la Sesión de Cabildo número 34, en la que vieron la presentación de propuestas y acuerdos de las y los regidores. Al concluir la sesión, solicitaron un breve encuentro con el alcalde para plantearle diversas inquietudes.

Durante el diálogo cuestionaron al Presidente Municipal sobre su trabajo, las obras que se proyectan para Ciudad Juárez y las acciones que se realizan en favor de niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre otros temas.

Al ser consultado sobre lo más difícil de su encargo, Pérez Cuéllar explicó que el principal reto es el combate a la inseguridad, ya que Ciudad Juárez es una ciudad con más de un millón y medio de habitantes y se debe procurar el bienestar de toda la ciudadanía.

Al responder por qué decidió ser Presidente Municipal de esta frontera, señaló que fue por el amor, respeto y cariño que tiene por la ciudad, destacando que lo mejor de su cargo es convivir y servir a la comunidad.

La maestra Blanca Dianey Garzón Llamas indicó que la visita a la Presidencia Municipal surgió a partir de un ejercicio realizado en el aula denominado “Con el Cabildo ganamos todos”, cuyo propósito fue que las y los estudiantes conocieran qué es un Cabildo y cuál es su función, ya que previamente no tenían claridad sobre ello.

Explicó que a partir de esta experiencia, las y los alumnos podrán analizar en clase cómo se encuentra la ciudad, identificar problemáticas y trabajar en propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Añadió que las preguntas al alcalde fueron resultado de un trabajo coordinado entre padres de familia y docentes, con el fin de que las y los estudiantes comprendieran tanto los cuestionamientos como las respuestas recibidas.