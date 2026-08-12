Dictan prisión preventiva a sujeto que amputó la mano a su vecino

El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento de Yovani Said G. C., que se le investiga por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de un masculino en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia de formulación de imputación se expusieron datos de prueba en los que se le relaciona en tiempo y lugar, con los hechos registrados el pasado domingo 09 de agosto, en la calle Desierto de Sahel, cerca del bulevar Zaragoza, en donde con un arma blanca, tipo espada, amputó la mano de la víctima identificada como José Pablo A. C., de 45 años de edad.

La víctima fue trasladada inmediatamente a recibir atención médica, sin embargo, no se pudo reimplantar la mano y su estado de salud es reservado, en tanto, el probable responsable fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó para el viernes 14 de agosto a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.