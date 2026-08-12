Dota la UACJ con sistema fotovoltaico a la Biblioteca Central Carlos Montemayor

En esta característica frontera, donde el sol forma parte del paisaje cotidiano, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez convierte esa fuente natural en energía para sus propios espacios.

Con la incorporación de un sistema fotovoltaico en la Biblioteca Central Carlos Montemayor, esta Universidad da un salto hacia el futuro de la responsabilidad renovable y a la eficiencia energética.

Con una inversión de $4,451,690.05 pesos, de recursos propios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza hacia el futuro al apostarle a las energías limpias y renovables con este sistema fotovoltaico, que se materializa en 318 paneles bifaciales, de 615 watts, colocados en uno de sus edificios más emblemáticos, ubicado en el interior del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Esta tecnología contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono, pero también educa con el ejemplo, inspira a la comunidad universitaria y posiciona a la Institución como un referente de innovación verde en el norte del país.

Sobre esta adecuación, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez aseguró que, en el transcurso de 4 años la Universidad podrá recuperar, en ahorro de energía, la inversión a la que apostó la Universidad, y que hoy arranca oficialmente.

Comentó que, desde el inicio de su administración, se sembró la idea de seguir consolidando en la Universidad el tema de la sustentabilidad. “En el Plan Institucional de Desarrollo vimos la oportunidad de poder hacer más uso de la energía verde”.

“Hoy la Universidad demuestra, con hechos, que el compromiso con el futuro no solo es enseñar en las aulas, también le estamos apostando a las energías limpias y renovables, en una responsabilidad social, ambiental y estratégica”.

Dentro de los aspectos técnicos, los 318 paneles producirán, al año, 355,000 kWh (kilovatio-hora), y a su vez se logrará evitar la emisión de 150 toneladas de CO2, durante ese mismo periodo de consumo.

A esta inauguración, las autoridades universitarias convocadas fueron:

Rector, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez

Secretario General, el doctor Salvador David Nava Martínez

Secretaria Académica, la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre

Director del ICSA, el doctor Jesús Meza Vega

Directora general de Finanzas, la maestra Karla Margarita Salinas González Vidal

Director general de Infraestructura Física y Sustentabilidad, el maestro Carlos Ricardo Álvarez Órnelas

Al cierre de su discurso, el rector envió un mensaje directamente a los alumnos, relacionado con la entrega de obras que la Universidad realizó en el transcurso de la semana:

“No hay profesionista más trabajador, más creativo que el de esta frontera. Compítanle a quien sea, donde sea. Rayen los pizarrones, no las paredes. Llenen los pasillos de ideas, no de silencio. Hagan que estos edificios tiemblen de vida. Porque los edificios envejecen, pero lo que se aprende aquí, adentro, dura para siempre. En nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez declaramos por inaugurados todos estos nuevos espacios”.

Con esta apuesta por las energías limpias, la UACJ consolida un entorno universitario que impulsa el bienestar, la innovación y el compromiso con el futuro.