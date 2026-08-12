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Presenta Auditoría Superior del Estado el Informe Anual de Avances ante Comisión de Fiscalización

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La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado recibió al titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), Héctor Acosta Félix, quien presentó el Informe Anual de Avances 2026, correspondiente al seguimiento de las acciones derivadas de los procesos de fiscalización.

Durante su exposición, informó que de 2019 a la fecha la ASE ha realizado 1 mil 362 auditorías y revisiones, de las cuales se han derivado 11 mil 862 observaciones y 34 mil 401 acciones y recomendaciones.

Asimismo, destacó que como resultado de los procesos de fiscalización se han logrado recuperaciones por más de mil 300 millones de pesos a favor de las haciendas públicas estatal y municipales.

En materia de responsabilidades, señaló que se han presentado 2 mil 766 denuncias administrativas y 161 denuncias penales, derivadas de las irregularidades detectadas durante las auditorías.

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Durante la reunión, las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización plantearon cuestionamientos sobre el seguimiento y atención de las observaciones, particularmente aquellas relacionadas con los municipios. Al respecto, el titular de la ASE informó que las acciones emitidas por el órgano fiscalizador han sido notificadas en su totalidad, mientras que las recomendaciones presentan un nivel de atención del 24 por ciento.

También se abordó el seguimiento de contratos de prestación de servicios celebrados por dependencias estatales. En este sentido, Acosta Félix confirmó que dichos contratos serán considerados dentro de la fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2025.

Finalmente, las y los integrantes de la Comisión destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento de los recursos públicos, a fin de contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el estado de Chihuahua.

En la reunión estuvieron presentes la diputada presidenta de la comisión, Leticia Ortega Máynez, las diputadas Carla Rivas y Alma Portillo, y los diputados Carlos Olson y Saúl Mireles, así como el diputado Arturo Medina vía remota.

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